Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binaların tek tek kontrol edileceğini bildiren Oktay, vatandaşların şüphelendikleri binalara kontrol ettirmeden girmemeleri gerektiğini, kontrollerin de illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar ve köylerde muhtarlıkların koordinasyonuyla sağlanabileceğini ifade etti.

Haberleşmede ilk etapta yoğunluktan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşanabildiğini dile getiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece iletişim boyutunda telefonları kullanmakta fayda var. Uzun görüşmelerin olmaması veya internet bazlı görüşmelerin olması baz istasyonlarını daha da rahatlatacaktır. An itibarıyla ciddi bir sorun yaşamıyoruz haberleşmede. Deprem bölgelerinde şu ana kadar 102 adet mobil baz istasyonumuz, haberleşme çalışma grubumuz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın başkanlığında 102 adet mobil baz istasyonumuz fiilen bölgeye gönderilmiştir. Hepsi çok hızlı bir şekilde devreye alınmaya başlamıştır. 2 adet acil iletişim aracı ve 504 jeneratör, 175 personel haberleşmeyle alakalı bölgeye sevk edilmiştir."

Oktay, acil ihtiyaçlar doğrultusunda haberleşme hizmetlerinde sıkıntı yaşanmaması adına fatura, borç ve benzeri nedenlerle hatları kapanan vatandaşlar için ilgili tüm operatörlerle görüşüldüğünü, hatların açıldığını ve TÜRKSAT'ın da yeteri kadar uydu istasyonunu bölgeye sevk ettiğini bildirdi.

- Bazı ilçelerde doğal gaz akışı durduruldu

Enerji hatlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili de bilgi veren Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başkanlığında sahada enerji çalışmalarının çok yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Oktay, şöyle konuştu:

"İllerde valilerimiz ve bakanlarımız koordinasyonunda, Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeriyle Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur. Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bakım onarım çalışmalarına başlamak üzeredir, bir an önce gaz verilebilsin diye. Kilis ili doğal gaz hattı bu hasardan etkilenmiş durumda ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir, an itibarıyla yetecek gaz bulunmaktadır. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle gerekli koordinasyon kurulmuş, hastane, fırın ve benzeri kritik tesislere gerek sıkılaştırılmış CNG veya sıvılaştırılmış LNG dediğimiz doğal gazların tedarik edilme süreciyle gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir. Bununla ilgili vatandaşlarımızın olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilecek derecede elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Maraş ve Antep doğal gaz iletim hattında oluşan hasarın onarımı birkaç gün sürebilir. Bununla ilgili de farklı tedbirler üzerinde çalışıyoruz."

Binaları eski olan hastanelerin taramalarının hızlı şekilde yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirten Oktay, "Eğer çatlaklar ve benzeri şüpheli binalar olursa hemen yanında hizmeti verebilecek çadırlarla da ilk etapta bu hizmetler verilmeye devam ediliyor." dedi.

Depremden etkilenen hayvanlarla ilgili bilgi veren Oktay, "Bunlarla alakalı tarım ve orman, gıda, su ve hayvancılık grubumuz var. Tarım ve Orman Bakanlığımız başında. O da şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. O da hayvanların aynı şekilde soğuktan korunabilmesini sağlayacak şekilde de hayvan çadırları bölgeye sevk edildi. Aynı hizmet orada da verilecektir, aynı hassasiyet orada da gösterilecektir." diye konuştu.

Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki çalışma gruplarının tamamının ilk andan itibaren AFAD merkezde ve illerde valilerin koordinasyonunda, bakanların fiilen çalışmaya başladığını bildirdi.

Yardımlarla ilgili uluslararası alanda yoğun telefon almaya başladıklarını belirten Oktay, ilk etapta arama kurtarma ve medikal yardımların kabul edileceğini vurguladı.

Vatandaşlardan bölgeye yardım taleplerinin de olduğunu aktaran Oktay, "Bu tür durumlarda istismarın yoğun olabileceğini bildiğimiz için tedbirimizi önceden aldık. AFAD bünyesinde aynen önceki durumlarda olduğu gibi yardımlar koordine edilecektir, yine bir hesapta yardımlar toplanacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Bununla ilgili de AFAD'ın web sitesinden bu hesap numaraları duyurulacaktır. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz." dedi.

İlk etapta depremin müdahale planına odaklandıklarını söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın barınma, enkazdan çıkarılma sağ kurtarılma en büyük arzumuz o, birinci önceliğimiz bu. Barınma ve beslenme boyutu ikincil önceliğimiz, haberleşme aynı önemli derecede. Altyapıyla birlikte inşallah hızlı bir şekilde bölgelerimizi ayağa kaldırmaya çalışacağız. Çok büyük bir deprem, büyüklüğünün yanı sıra şiddeti de son derece yüksek olan bir deprem. Hep birlikte birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde bunun üstesinden güçlü şekilde geleceğimize yürekten inanıyorum."

Oktay, bir soru üzerine, hastanelerde kaç çalışanın olduğunu, kaç hastanın bulunduğunu şu an bildiklerini, bu çerçevede, çok odaklı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Okullardaki eğitimle ilgili soruya ise Oktay, "Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Cumhurbaşkanı'mıza durumu arz ettik. 10 ilimizle alakalı hasarın ilgililik düzeyine yönelik de tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da bugün ya da en geç yarın açıklamış oluruz. Bu hafta itibarıyla mecburen tatil olduğunu ifade edebilirim. Bir haftalık tüm okullarımız tatil, sonrasıyla ilgili bakanlığımızla değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Sosyal medya üzerinden barajlarla ilgili paylaşılan konuların da dikkate alındığını bildiren Oktay, barajların tamamının kontrol edildiğini aktardı.

Oktay, Hatay'daki yangının söndürüldüğüne ilişkin bilginin kendisine ulaştığını söyledi.