Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) ve Futbolcular Derneği’nin iş birliğinde organize edilen “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” şampiyon Mağusa Karması oldu.

FİNALDE 4. DAKİKA 17. SANİYESİNDE BALONLAR HAVAYA BIRAKILDI

Final maçının 4.dakika 17.saniyesinde turnuva boyunca yapılan organizasyonda futbolcular havaya balonlar bırakarak anma aktiviteleri yapıldı. Futbolun paydaşların ve Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan’ın destek verip katkı koyduğu “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” final karşılaşması ile sona erdi.

ŞAMPİYON MAĞUSA KARMASI

“Deprem Şehitleri Turnuvası’ final karşılaşmasına “Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği” kurucu üyeleri Ruhşen Karakaya, Osman Akın, Murat Aktuğralı, Nafi Çetintaş, İhsan Nurluöz, Sedat Kılıç, Mustafa Altak ve ailelerinde destekleri yanı sıra iyi bir seyirci kitlesiyle birlikte Yonpaş Dumlupınar Kadın futbol takımı final karşılaşmasını izleyenler arasındaydı.

“Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” Gazimağusa Dr Fazıl Küçük stadında oynanan final karşılaşması öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu, istiklal marşının ardından başlayan karşılaşmaya iyi başlayan Mağusa karması 6.dakikada Hikmet Çelikel’in golüyle 1-0 öne geçti. 12.dakikada Emre Özsin’in golüyle durumu 2-0 yapan Mağusa Karması erken bulduğu gollerle oyun üstünlüğünü elinde tutarak devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci devreye iyi başlayan Mesarya karması yakalamış olduğu pozisyonları değerlendiremeyince oyuna ortak olmadı. Oyunun son bölümünde rakibin almış olduğu riskleri iyi değerlendiren Mağusa Karması uzatma bölümlerinde 90+3.dakikada Berke Zorba’nın attığı şık golle karşılaşmayı 3-0 kazanarak “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” şampiyon oldu.

ÖDÜL TÖRENI

“Deprem Şehitleri Turnuvası” final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Mağusa Karması’na, ikinci Mesarya karmasına, üçüncüler İskele Karması ile Alsancak karmasına kupaları Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, Futbol Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Hakan Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan tarafından verildi.