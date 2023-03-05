Antakya ilçesinde yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce 6,5 aylık olarak erken doğan bebekleri Masal, hastanede tedavi altındayken, Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Masal bebek, hasar gören hastaneden önce Mersin Şehir Hastanesi’ne ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.



Depremzede Bakkaylı çifti de Masal'ı kayıp olarak aramaya başladı. Erken doğum nedeniyle beyninde kanama bulunan Masal bebek, beyin cerrahisi ve yeni doğum servisinde tedavisiyle 4 kiloya ulaşıp, sağlığına kavuştu. Hastane personeli, kendi imkanlarıyla Masal'ın depremden sonra Mersin'e giden ailesine ulaştı.



Bebeklerinden güzel haber alınca çok mutlu olduklarını söyleyen Cumali Bakkaylı, “Depremden önce kızım hastanede yatıyordu. Deprem olduktan sonra kızımdan bir haber alamadık. Çok uğraştım, mücadele ettim ama kızından bir haber alamadım. Maddi imkansızlıklar da buna eklendi.

Konya’daki doktor aradı ve kızımızın orada olduğunu durumunun da çok iyi olduğunu söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Biz de ailece ayakta durmaya çalışıyoruz. Rabb'im kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımızdan güzel bir haber aldığımızda dünyalar bizim oldu şimdi sıra kavuşmamızda” dedi.



Nergis Bakkaylı ise “Kızım hastanede yatıyordu. Çok sıkıntılar yaşadık. Depremden sonra da haber alamadık. Çok şükür, kızımızı bulduk. Durumu da oldukça iyiymiş. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.