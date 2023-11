Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İsias Otel ile ilgili iddianamesini tamamlaması ve sanıkların “Kusur İşleme” suçuyla yargıç karşısına çıkarılmasına karar verilmesinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, adalet için yapılan mücadelenin devam edileceği belirtilerek, “Deprem suçlularının sanıkları olası kast ile yargılanmalıdır” denildi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

“6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaket sonrası 35 canımızı Adıyaman’da İsias Otel enkazında kaybettik. İlk günden bu yana acımızı bir kenara koyarak, adalet için mücadele veriyoruz. Hukuki süreç için belirleyici nitelikteki bilirkişi raporu yaklaşık bir ay önce dosyaya sunuldu. Söz konusu rapor ile adı otel olarak anılan yapıdaki kusurların çok açık bir şekilde belirlendiği görülmüştür.

On saniyede yıkılarak canlarımıza mezar olan proje yapım ve denetleme aşamalarındaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar ve usulsüzlükler, kullanılan malzemelerin kalitesiz ve yetersizliği yanında yanlışlığı, birtakım izinlerin alınabilmesi için ilgili mercilere verilmesi gerekli belgelerin eksikliği bilirkişilerce tespit edilmiştir.

Buna rağmen savcılığın soruşturma sonucunda elde ettiği delillere göre yapmış olduğu değerlendirme maalesef ki kusur türünü bilinçli taksir derecesinde tutmuştur. Oysaki çalınan, yanlış ve eksik kullanılan malzeme, yapılan tüm hukuksuzluklar, işlenen fiillerdeki kusur derecesinin olası kastla olduğunu ortaya koymaktadır.

Yargılama sonucunda bilinçli taksirle en fazla alınacak ceza her bir sanığa 72 can için toplam 22,5 yıl iken; sanıkların olası kasttan ceza almaları halinde her bir canımız için verilen ceza çarpılarak hesaplanacaktır.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak, toplumla sevenlerimizle ve destekçilerimizle birlikte yürüdüğümüz adalet yolunda inancımızı kaybetmeden, hak mücadelemize mahkemenin adil bir sonuca ulaşacağına güvenmek istiyoruz. Deprem suçlularının sanıkları olası kast ile yargılanmalıdır.”