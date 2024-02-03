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Erkan'ın yerine kim atanacak?

Erkan'ın yerine kim atanacak?

Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, "06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte 7 büyüklüğü dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremlerin ardından gözler uzman isimlere çevrildi ve peş peşe açıklamalar geldi. Jeofizik Y.Müh. Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan beklenen açıklamalar geldi.

AFAD sabah saat 06.09'da merkez üssü Hakkari Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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