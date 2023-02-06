Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi. Oktay, 1710 binanın yıkıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik, bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. 200 yaralı var 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 vefatımız 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var 200 yaralımız 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 can kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız Kilis'te 8 kaybımız var.” dedi.