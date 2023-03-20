KKTC‘den Adıyaman’a uzanan acı bir yolculuk, şampiyonluk için geldikleri Adıyaman’da, konakladıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybettiler.

Yaşları 12 ile 15 arasında değişen genç sporcular, artık ‘Melekler Takımı’ olarak anılıyor.

Otelde konaklayan 35 kişilik ortaokul voleybol takımı kafilesinden kurtulan olmadı.

Karot örnekleri kusurlu çıktı

Binanın yıkımına ilişkin Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İsias Otel davası, tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldı. Görevlendirilen bilirkişi heyeti iki kez enkazda inceleme yaptı. Bu süreçte Kıbrıslı aileler de yargı sürecini yakından takip ediyor.

Kuzey Kıbrıs’tan gelen mühendis ve mimarlardan oluşan heyet yıkılan binadan ayrıca karot örnekleri topladı. Kıbrıs raporunun sonucu da Türk tarafının incelemelerini doğrular nitelikte çıktı.

Beton katilesi düşük

Beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu belirlendi. Ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edildi.

Raporda, beton karışımının elle yapılan kontrolde dahi kolaylıkla dağıldığı yazıldı.

Kolonların kirişlere bağlandığı noktalarda soğuk derz uygulama hatasına rastlandı.

Yetersiz donatı, çiroz kullanılmaması etriye aralıklarının da yaklaşık 25 santimetreye kadar çıkmasına raporda dikkat çekildi.

Kolonların bir kısmında nervürlü donatı kullanılırken, bir kısmının nervürsüz olduğu görüldü. Bundan dolayı betonun donatıdan kolaylıkla sıyrıldığı anlaşıldı.

Bu gözlemler, binaya 1999 yıllarından sonra bazı eklentilerin yapıldığı düşüncesini güçlendirdi.

Kat artırımı otelin temelini zedeledi

Yapının 1990-1991 yıllarında ilk olarak konut olarak temel atıldığı, 10 yıl kadar kaba inşaat şeklinde beklediği, normalde 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmesine rağmen sonradan otele çevirilerek 7 kata dönüştürüldüğü, kat artırımı sonucu ciddi bir hata yapıldığı kanaati güçlendi.

Otel sahibi ve oğulları tutuklandı

Tüm bu veriler ışığında binanın tasarım nedeniyle daha düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu sonucuna varıldı.

KKTC’li ailelerin avukatlarınca hazırlatılan rapor, mahkemeye sunuldu.

Soruşturma sonunda daha net bilgiye varılacak. Hakimlik bu süreçte otel sahibi ve 2 oğlunun “taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma” suçundan ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

TRT/BRT