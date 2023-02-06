Türkiye'nin güneyinde bugün erken saatlerde yerin 10 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğündeki deprem tüm Kıbrıs'ta hissedildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Güney Kı9brıs Jeolojik Araştırma Müdürü Christodoulos Hadjigeorgiou'ya göre, Mağusa kıyılarında “küçük tsunamiler” kaydedildi, ancak herhangi bir hasara yol açmadı.

Bununla birlikte, Hadjigeorgiou CyBC'ye verdiği demeçte, bir su altı toprak kayması olsaydı, sonuçların felaketle sonuçlanabileceğini söyledi.