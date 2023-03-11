Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi.

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığı ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremlerin ardından bölgede13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bunların 6 bin 265'inin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

"KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN 1619 KİŞİ VAR"

Depremlerde hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün nüfusa tescilinin gerçekleştirildiğine değinen Soylu, "Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu, yani Suriye dahil, başka ülkelerin tabiiyetine mensup olanlar. Şu ana kadar da gerek DNA'sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette şu ana kadar henüz yakınını bulamayan toplam emniyetimize başvuru sayısı 264. DNA eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleri başsavcılıklar, kriminal daire tarafından devam etmektedir." dedi.

AFAD, deprem bölgesinde şu an kadar 356 bin 419 çadır ve 8 bin 530 konteyner kurulduğunu açıkladı. Bölgede barınma hizmeti sunulan kişi sayısı 1 milyon 915 bin 598, tahliye olan kişi sayısı ise 1 milyon 971 bin 589 olarak kayıtlara geçti.

Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı ise 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.