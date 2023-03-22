Fırıncılar Federasyonu Hatay Bölge Başkanı Zilal Bozoğulları, "asrın felakati" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden sonra Antakya ilçesindeki fırınında ürettiği ekmekleri depremzedelere ulaştırıyor.

Bozoğulları, AA muhabirine, depremlerde Hatay'ın çok zor günler yaşadığını söyledi.

Depremde fırınının yıkılmadığını belirten Bozoğulları, "İnsanlara hizmet etmek için koşuşturuyoruz. Sabah 08.00 ile 10.00 arası akşam ise 16.00 ile 22.00 arası dağıtımlarımız var. Biz Hatay'ı terk ermedik, buraya sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Depremden önce il genelinde yaklaşık 12 fırın olduğunu ifade eden Bozoğulları, "Biz yetişemediğimizde iş insanı arkadaşlarımızdan gelen yardımlar da var. Yardımların da kendi imkanlarımızla dağıtımını yapıyoruz." dedi.

Bozoğulları, yarın ramazanın ilk günü olduğunu anımsatarak, her gün 7 bine yakın ekmeği depremzedelere ücretsiz verdiklerini, daha fazlası da olabileceğini söyledi.

Ramazanda pide de çıkaracaklarını belirten Bozoğulları, bu süreçte insanlara faydalı olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.