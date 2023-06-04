Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Galatasaray 28. dakikada Zaniolo ile 1-0 öne geçti.

Ligde geride kalan 36 haftada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray  82 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Ligin 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakibi olan Galatasaray'ın da aynı gün deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yenmesi ve şampiyonluğu garantilemesi üzerine, ligi ilk sırada bitirme şansını yitirdi.

Sezonu ikinci sırada kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-0 yenildiği Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek, şampiyonluğun kaybedilmesiyle üzülen taraftarını derbi galibiyetiyle mutlu etmek istiyor.

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 77 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.