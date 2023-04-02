Bunlar da ilginizi çekebilir

TAYYİP TALHA DEVAM EDEMEDİ Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş , Ülker Stadı'nda karşılaşıyor. Fenerbahçe 41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

TFF Tahkim Kurulu, Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasını kaldırdı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.