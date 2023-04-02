TFF Tahkim Kurulu, Özbek'e verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık para cezasını kaldırdı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşılaşıyor.
Fenerbahçe 41. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.
TAYYİP TALHA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş’ın 23 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi ve 10. dakikada yerini Welinton’a bıraktı.