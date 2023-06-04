Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Nef Stadyumu dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Haftanın mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konu ediyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalacak mücadeleye kısa bir süre kala ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Zaniolo, Barış Alper, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia