Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)

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Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

Yarın:

Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.