Bunlar da ilginizi çekebilir

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile 11:00 saatleri arasında; "Cemer Su, Yıldırım, Sınırüstü, Aygün, Boğaziçi, Kuzucuk ve Ötüken" bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve MİT, yabancıların KKTC’de mülk edinmelerini izlemeye aldı...

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve MİT, yabancıların KKTC’de mülk edinmelerini izlemeye aldı...

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.