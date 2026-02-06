Kalkanlı'da yol kenarına atılan şüpheli paket, polisi büyük bir uyuşturucu ağına götürdü. Gece yarısı başlayan operasyonlar gün boyu sürerken, Güzelyurt polisi çok miktarda uyuşturucu madde ve kalıntı ele geçirdi.

Gece Yarısı Takibi Sonuç Verdi

06.02.2026 tarihinde, saat 00.20 sularında Kalkanlı, Laden Sokak üzerinde hareket halindeki bir araçtan dışarıya şüpheli bir paket atıldığı ihbarını alan Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri anında harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede, yol kenarına atılan paketin yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Operasyon Genişletildi: Evler Didik Didik Arandı

Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak tespit edilen U.Q. (E-33) ve A.R.P. (E-25) kıskıvrak yakalandı. Zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalar, olayın boyutunu gözler önüne serdi:

U.Q.’nun Güzelyurt’taki evinde: Hintkeneviri içeren folyo kağıtları, uyuşturucu kalıntılı 7 adet sigara izmariti ve folyolar ile uyuşturuculu tütün ele geçirildi.

A.R.P.’nin Kalkanlı’daki evinde: Uyuşturucu kalıntılı sigara izmaritleri bulundu. Aynı evde kalan T.A.F.A. (E-26) ve G.K. (K-23)’nin odasında yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri, bir öğütücü, uyuşturuculu tütün, kalıntı içeren kavanoz ve kül tablaları ile 31 adet uyuşturuculu sigara izmariti emare olarak alındı.

Trafik Denetiminde Kaçamadı

Aynı gün saat 12.30 sıralarında Manisa Bulvarı üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen A.O.O. (E-28) isimli sürücüyü durdurdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak el konuldu.