Narkotikten yapılan açıklama şu şekilde:

01.11.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Dikmen’de Naci Talat Sokak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, B.G.(E-20)’nin kullanımındaki ve S.S.(E-20)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında, S.S’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında olmak üzere toplam 2 gram ağrılığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.