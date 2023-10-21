Haftalardır kara para aklama, tetikçi tutma ve vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında her gün yeni iddialar ortaya çıkıyor.

Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında MASAK detaylı bir inceleme başlatmış ve çift hakkında bir rapor hazırlamıştı. Polat Aile'si hakkında hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı.

Konuyu ilk gündeme getiren gazetecilerden biri olan Seher Sultan Yaşayacak, Ensonhaber'den İlker Koç'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Dilan ve Engin Polat çiftinin bir aracı olduğunu söyleyen Yaşayacak, soruşturmanın çok titiz bir şekilde yürütüldüğünü belirterek 'şaibeli işlem miktarı 657 milyon liraya kadar yükseldi' ifadelerini kullandı.

Çiftin, Dubai’de de şirketleri olduğunu söyleyen gazeteci Seher Sultan Yaşayacak, Dubai’nin kara para aklamanın merkezi olduğunu ve mücevherat şirketi üzerinden de şaibeli işlemler olabileceğini de sözlerine ekledi.

16 ŞİRKETLERİ VAR

Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor. Polat'ın güzellik merkezinin 46 ilde faaliyet gösterdiği vurgulanan raporda, kozmetik ürünlerinin kendi internet sitelerinde ve online ticaret siteleri üzerinden satışlarının yapıldığı kaydedildi.