İstanbul Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası haklarında 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haftada 3 gün imza atacaklar

Adli kontrol şartı gereği Dilan Polat ve Sıla Doğu salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün kolluk biriminde imza atacak.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılmıştı.

19 Ağustos'ta tahliye edilmişti

Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun ilk kez hakim karşısına çıkışı değil. Uzun süre gündemde olan Polat 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme' ile 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmış ve dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

24 şüpheli gözaltına alınmıştı

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'de gerçekleşen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonların devamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

Sıla Doğu ile birlikte 11 isme tahliye

Sulh Ceza Hakimliği'nce 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe tahliye edilmişti.