Lüks ve gösterişli yaşamlarıyla dikkatleri çeken ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturması büyük ses getirmişti.

HAKLARINDA 5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA VAR

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Dilan ve Engin Polat hala cezaevinde.

Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla başltılan soruşturma sonrası gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

Özellikle de Polat'a özendiği iddia edilen Özlem Öz listenin başında yer aldı.

MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

550 BİN TL'LİK CEZA

Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklam sebebiyle çifte 550 bin TL para cezası kesildi.

Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapması Tayyargiller'e pahalıya patladı.