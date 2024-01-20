Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu defa Dilan Polat'ın yeni mektubu gündeme geldi.

Polat mektubunda; 'Ne gücüm ne sabrım kaldı... Suçsuz yere burada iftiralardan dolayı çocuklarımdan koptum üç aydır. Yalvarırım dua edin' ifadelerini kullandı.