TFF 2’nci Lig’in 12’nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, İnegölspor ile karşılaştı.

Maçın 36’ncı dakikasında İskenderunspor’un 21 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı.

Maçın hakemi Onur Bingöl, koşarak yanına gidip, yaptığı müdahaleyle Emircan’ın boğazına kaçan dilini çıkardı. Genç kaleci ambulansla, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrolün ardından Emircan’ın takımın tesislerine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

8. KEZ HAYAT KURTARDI

14 yıldır hakemlik yaptığını hatırlatan Onur Bingöl, "Spor bilimleri mezunuyum. Düştüğünü gördüm, koşarak yanına gittiğimde gözlerinin beyazı görünüyordu. İlk yardım pozisyonuna getirdim. Sonra dilini fark ettim ve yapmam gerekeni yaptım. Bu benim için 8. oldu." ifadelerini kullandı.