Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Burhan Canbaz’ın sunduğu Genç’de Sabah Programına katılarak soruları yanıtladı.

Bakan Dinçyürek, bakanlık olarak hastanelerde ihtiyaç duyulan tüm cihazları aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtti. Hastaların daha kaliteli sağlık hizmet alabilmesi ve hekimlerin daha verimli tedavi verebilmeleri için teknolojik gelişimlere de ayak uydurmaları gerektiğini belirten Dinçyürek, bu konuda görevlerinin eskiyen, bozulan ve eksik olanları yeni teknolojik tıbbi cihazlarla tamamlamak olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde çalışır durumda olan tomografi cihazının Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ne kurulacağını, Gazimağusa Devlet Hastanesi için alınan üst düzey tomografi cihazının da montaj çalışmalarının başladığını ifade etti.

Mağusa’da daha önce yapılmayan göz ameliyatlarının gerekli tüm cihazların alımıyla yapılmaya başlandığını, yine Mağusa Devlet Hastanesi’ne bir anjiyo merkezi ve kalp damar cerrahisi ve yoğun bakımının yapılması için tüm çalışma ve projesinin tamamlandığını belirtti.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ise Parkinson hastaları için beyin cerrahisinin yapacağı özel çiplerle ve sistemlerle ameliyatların yapılabilecek noktaya geldiğini, bu operasyonun da kısa sürede Nalbantoğlu Hastanesi’nde başlayacağını söyledi.

Dinçyürek, sağlık fonunda imkanlar doğrultusunda kaynak yaratarak bu ihtiyaçların sürekli karşılandığını, sağlık merkezleri ve hastanelerde birkaç ay öncesine göre bu anlamda yeni çıkılacak ihale ve alımlarla daha güçlü olacaklarını söyledi.

Ambulans alımları konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Dinçyürek, yeni ambulans ihaleleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, 2. İhaleye çıkıldığını, süratle netice alma arzusunda olduklarını vurguladı. Dinçyürek, herhangi bir olumsuz durumda ise rutin dışındaki ihale yasasına uygun yöntemlerle ambulans almakta kararlı olduklarını belirtti.

Ani ölümler konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Bakan Dinçyürek, ölüm nedeni belli olmadan hiçbir vakanın defnedilemeyeceğini, ölüm nedeni belli ve doktor tarafından raporlandırılması ile defin yapılabildiğini, nedeni belli olmayan ölümlerde otopsi yapıldığını kaydetti.

Dolayısıyla tüm ölüm nedenlerinin ya anında ya da otopsi sonucu belli olduğunu, son zamanlarda yaşanan ani ölümlerin Covid-19 aşılarına bağlı olarak yaşandığının dünyada kanıtlanmadığını ifade etti.