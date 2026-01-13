Dinçyürek, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, sağlıkta gelinen noktayı ve devam eden projeleri kamuoyuyla paylaştı.

Dinçyürek, 2025 yılı içerisinde ada genelinde 1 milyon 647 bin kez farklı alanlarda hizmet verildiğini söyledi. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dinçyürek, her aşamada hasta memnuniyeti için çaba harcandığını söyledi.

Bilim ve teknolojinin çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Dinçyürek, “Biz bugünü konuşurken dünya başka bir seviyeye çıkıyor. Bu nedenle yalnızca bugünü değil, yarını da planlıyoruz” dedi. Sağlık politikalarının merkezine hastayı koyduklarını vurgulayan Dinçyürek, tüm sistemin hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti üzerine kurgulandığını ifade etti.

Başbakandan görevi devralırken “yerinde sağlık hizmeti” hedefini birlikte belirlediklerini anımsatan Dinçyürek, bir hastanın kendi köyünde sağlık hizmeti almasının büyük bir nimet olduğunu söyledi. Şeker ve tansiyon takibi, aşı ve tedavi düzenlemelerinin yerinde yapılmasının hem vatandaş hem de sistem açısından çok değerli olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda köylerin yanı sıra ilçe ve merkezlerdeki sağlık birimlerinin de güçlendirildiğini belirtti.

“Mümkün olan tüm hastaları kendi ülkemizde tedavi etme hedefiyle organizasyonumuzu yaptık” diyen Dinçyürek, bilim ve teknolojiyi sağlıkta öncelik haline getirdiklerini vurguladı. “Bugün dünden çok daha iyiyiz, yarın daha da iyi olacağız” sözlerini yaptıkları yatırımlara güvenerek söylediklerini kaydetti.

Dinçyürek, KKTC tarihinde ilk kez dört büyük ilçede dört büyük hastane projesinin aynı anda yürütüldüğünü belirtti. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atıldığını, inşaatın hızla sürdüğünü ve 2026 sonunda beş katlı karkas yapının tamamlanmasının, 2027’de ise binanın bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Girne Devlet Hastanesi inşaatının tamamlandığını, büyük tıbbi cihazların montaj aşamasına gelindiğini ve teslimatta bir sorun yaşanmaması halinde cihazların bir ay içinde ülkeye geleceğini ifade etti.

Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin yarım bir inşaat olarak devralındığını aktaran Dinçyürek, teknik sorunlar nedeniyle tamamlanma tarihinin Şubat 2026 olarak öngörüldüğünü, ek işlerle birlikte Mart 2026’ya sarkabileceğini ancak müteahhidin yasal sürede bitirme taahhüdü verdiğini söyledi. Pamuklu’daki hastanenin hem bölge halkına hem de turizme hizmet verecek stratejik önemde bir yatırım olduğunu, binanın 2026 sonunda tamamlanmasının beklendiğini kaydetti. Mağusa Devlet Hastanesi’nde ise kalp ve damar cerrahisinde by-pass yapılabilecek seviyeye çıkılacağını, dinamik bir yönetimle hastanenin sürekli geliştirildiğini vurguladı.

Ada genelinde Maraş, Lapta ve Değirmenlik’te üç büyük sağlık merkezinin hizmete girdiğini belirten Dinçyürek, bu merkezlerde hasta sayılarında ciddi artış yaşandığını, yerinde sağlık hizmetinin merkezi hastanelerin yükünü azalttığını söyledi. Maraş benzeri bir sağlık merkezinin Gönyeli’ye de kazandırılacağını açıkladı.

Kıbrıs’ta bir ilk olarak Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Dinçyürek, çocuklardan erişkinlere kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiğini, grup terapilerinin yapılabildiği modern bir merkezin ülkeye kazandırıldığını söyledi. Merkezde çocuk-ergen psikiyatristleri ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığını belirten Dinçyürek, bir sonraki hedefin Girne’de de benzer bir merkezi aktif hale getirmek olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 yıldır atıl durumda olan Devlet Laboratuvarı’nın yandığını ve uzun süre el sürülmediğini anımsatan Dinçyürek, sıfırdan çelik yapı bir laboratuvar inşaatına başlandığını, cihazların hazır olduğunu ve kısa sürede uluslararası akreditasyon için başvuru yapılacağını söyledi. Dikmen Sağlık Merkezi ihalesinin tamamlandığını, kısa sürede temelinin atılacağını da duyurdu.

Cengiz Topel Hastanesi’nin baştan sona yenilenmesi için sürecin başlatıldığını aktaran Dinçyürek, 400 metrekarelik yeni bir acil servis tasarlandığını ve rezervasyon projesiyle birlikte bu bölümün de hayata geçirileceğini belirtti. Ada genelindeki sağlık merkezlerine müdahaleler yapıldığını söyleyen Dinçyürek, Dipkarpaz, İnönü ve Vadili’de doktor sayılarının artırıldığını, Beyarmudu’nda haftanın üç günü diş ve kadın sağlığı hizmeti verilen bir sağlık merkezinin açıldığını, Tatlısu ve Esentepe’de de hekim görevlendirmeleri ve bina güçlendirmeleri yapıldığını ifade etti.

Bilim ve teknoloji yatırımlarına da değinen Dinçyürek, ambulans filosunun yenilendiğini, 16 tam donanımlı ambulans alındığını, MR ve tomografi cihazlarının ada geneline yayıldığını söyledi. Yapay zekâ uygulamalarının ve robotik tedavilerin sağlık sistemine entegre edildiğini belirten Dinçyürek, robotik cerrahinin artık ülkede yoğun şekilde uygulandığını vurguladı.

Beyin pili ameliyatlarının ülkede büyük başarıyla yapıldığını ve uluslararası sempozyumlarda bu başarıların anlatıldığını kaydeden Dinçyürek, yapay kalp ameliyatlarının da gerçekleştirildiğini, bu sayede 22 yaşındaki bir gencin hayata tutunduğunu belirtti. “Bu ülkede gurur duyacağımız çok sayıda ameliyat yapılıyor” diyen Dinçyürek, örneklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

