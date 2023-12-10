Geçtiğimiz gün bakanlıkta yapılan görüşmede çocuk hastaların gerek kamuda gerekse özelde aldığı sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusunda nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

Dinçyürek, çocukların sağlığının korunmasının büyük önem taşıdığını, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin en iyi düzeyde olması için çalışmalar yaptıklarını, çocukların sağlıklı gelişmelerinin öncelikleri olduğunu kaydetti.

Çocukların bizlerin geleceği olduğunu, sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplum oluşturduğunu belirten Dinçyürek, ülke genelinde yapılan çocuk aşılarının belli bir takvim içerisinde standardizasyonun oluşturulması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Dinçyürek, hasta ve hasta yakınları ile hekimler arasındaki iletişim ve diyaloğun geliştirilmesi konusunda yapılması gerekenlerin görüşüldüğü ve dernek tarafından kendisine taleplerin iletildiği toplantıda, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliğinin artması yönünde karar aldıklarını açıkladı.