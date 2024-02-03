Bakan Dinçyürek, erken teşhisin kanserle mücadelede kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığı olarak yürütülen programlarla halkımızın kanserle mücadelesini desteklediklerini belirtti.

Dinçyürek, Dünya Kanser Günü'nün, kanserle mücadelede farkındalığı artırmak ve toplumu bilinçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, halkı düzenli sağlık taramalarına katılmaya ve sağlıklarını korumaya davet etti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, günümüzde kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen büyük ilerlemelere rağmen, halk sağlığı açısından önemli bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Dinçyürek, çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişen kanserlerin önemli bir kısmının tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu veya obez olma, ve enfeksiyonlara maruziyet gibi çevresel etkenlerle ilişkilendirildiğini belirtti. Bu bağlamda, bu faktörlerin engellenmesiyle günümüzde kanserin %30-%50 oranında önlenebileceği bilgisini paylaştı.

Bakan Dinçyürek, özellikle önlenebilir kanser türlerine odaklanmanın, taramalarla ölümün engellenebileceği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine büyük katkı sağlayabileceği konusuna vurgu yaparak, korunma stratejileri açısından daha da önemli hale geldiğini belirtti.