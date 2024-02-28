Dinçyürek, yaptığı açıklamada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi'nde her gün ortalama 60 hastaya ve Ocak ayında çocuk hematoloji hariç yüzlerce hastaya 1009 kez kemoterapi verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bugün burada, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü'nün Onkoloji hastanesine bağışladığı infüzyon pompasını teslim almak için toplanmış bulunduklarını, derneğin Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesine de değeri 5 bin Euro civarıında olan Bilirubin ölçüm cihazı bağışında bulunduğunu, bu bağışların sağlık hizmetlerimizi güçlendirdiğini ve eksikliklerimizi telafi etme fırsatı sunduğunu belirtti.

Dinçyürek, ayrıca, dün de 2 ambulansın sağlık servislerine hediye edildiğini ve bunların sayısının 10'a tamamlamak için iş çevrelerinin harekete geçtiğini ifade etti. Bu durumun memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Dinçyürek, 5 ambulansın ihalesi için iyi bir aşamada olduklarını ve ülkedeki sağlık eksikliklerini gidermek için devlet ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Dinçyürek, Anavatan Türkiye ile yürütülen projelerle yeni sağlık merkezleri ve hastaneler yapıldığını ve bu projelerin hayata geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Dinçyürek, mevcut talep edilen ihtiyaçların tamamlanması, sürüdürülebilir sağlık servisi için her anlamda çalıştıklarını, onkoloji hastalarına kesintisiz ilaçların sağlanması için var güçleriyle çaba sarf ettiklerini belirtti.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi'nde Ocak ayında çocuk hematoloji hariç yüzlerce hastaya 1009 kez kemotarapi verildiğini ve hergün ortalama 60 hastanın kemotrapi aldığını belirten Dinçyürek, bunun ciddi bir çalışma ve özveri gerektiren bir süreç olduğunu onkoloji ilaçlarının kesintisiz sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Dinçyürek ayrıca devlet tarafından ilacı tedarik edilen onlarca hastaya da YDÜ Hastanesi tarafından kemoterapi verilmekte olduğunu kaydetti.

Bu cihazların alımında katkıda bulunan herkese teşekkür eden Dinçyürek, tüm hastalara acil şifalar diledi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Hanife Yusufoğlu'da hiçbir çocuğun ve hastanın bu cihazlara ihtiyaç duymamasını temenni ettiklerini, tüm üyelerin katkılarıyla bağışların yapıldığını söyledi.

Dinçyürek, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü'ne katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

