Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Op. Dr. Ali Çaygür I. Ortopedi ve Travmatoloji Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ortopedi alanının ülkede daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Dinçyürek, dernekleşme sürecinin başlatılması ve sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Kamu veya özel sektörde görev yapan ortopedi hekimlerinin tümünün büyük önem taşıdığını belirten Dinçyürek, bu alanda daha önce çeşitli temaslar kurduklarını ve Türkiye ile entegre şekilde izlenebilecek yol haritalarının bulunduğunu ifade etti. Somut adımlar atılması gerektiğini dile getiren Bakan, Sağlık Bakanlığı olarak bu sürece destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Dinçyürek, merhum Dr. Ali Çaygür’ün mesleğine adanmışlığı, insani yönü ve hekimlik duruşuyla her zaman saygıyla anıldığını belirterek, “Fiziksel olarak artık aramızda olmasa da onun değerleri ve hatırası her zaman bizimle yaşamaya devam edecek,” dedi.

Etkinliğin gelenekselleşmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, “Bu bilimsel platform sadece Dr. Ali Çaygür’ü tanıyanların değil, onu hiç tanımamış genç hekimlerin de sahiplenebileceği bir zemine dönüşmeli,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında etkinliğe katkı koyanlara da teşekkür eden Dinçyürek, organizasyona destek veren başta Dr. Reha Arar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara özel olarak teşekkür etti. Dinçyürek, “Sayın Arar’ın yaptığı duygusal ve anlamlı katkı bizler için çok kıymetlidir,” dedi.

İlk kez düzenlenen bu buluşmanın gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğine inandığını söyleyen Sağlık Bakanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Merhum Dr. Ali Çaygür’ün kızı Ayşe Çaygür Yoran ise yaptığı konuşmada babasının sadece ailesi için değil, çevresindeki herkes için bir ışık olduğunu söyledi. “Bana sadece sevgiyi değil, güveni, huzuru ve hayatla baş etmeyi öğretti,” dedi.

Çaygür’ün diğer kızı Aylin Çaygür de babasını anlatırken, onun yalnızca bir baba değil aynı zamanda hayata bakışını şekillendiren ilk öğretmeni olduğunu belirtti. “Babam hekimliği sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olarak gördü,” dedi.

Etkinliğe katkı koyan Dr. Reha Arar, merhum Dr. Çaygür’ün insan hayatına dokunuşunu bizzat yaşadığı bir anısıyla aktardı ve kendisine olan sevgi ve saygısını dile getirdi.

Prof. Dr. İlhami Kuru da yaptığı konuşmada, Op. Dr. Ali Çaygür ile olan dostluğunun kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatarak, bu anlamlı etkinliği düzenleyen Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti.

Oturumlarda Prof. Dr. Şenol Akman “Dönük omuz ve tedavisi”, Prof. Dr. Mehmet Alp “Keystone flap klinik deneyimi”, Prof. Dr. Berk Güçlü “Kalça artroplastisinde güncel yaklaşımlar”, Prof. Dr. Harzem Özger, Prof. Dr. Hayati Durmaz “Elde başparmak karpometakarpal eklem artrozunda teşhis ve tedavi” ve Prof. Dr. İlhami Kuru “Proksimal interfalangeal eklem kırıklı çıkıkları” konularında sunumlar yaptı. Etkinliğe katkı koyan konuşmacılara Bakan Dinçyürek tarafından plaket takdim edildi.