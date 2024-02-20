Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, BRT’de canlı yayınına bağlanarak Baykan Gürses'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, göreve geldiği günden itibaren sağlık sisteminin kesintisiz çalışması ve eksiklerin tamamlanması için çalıştıklarını söyledi. Yükün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde olduğunu dile getiren Dinçyürek, hayata geçecek olan Girne Akçiçek Hastanesi’ni kapasite açısından üst düzeye çıkararak, Nalbantoğlu Hastanesinin yükünü azaltacaklarını belirtti. Dinçyürek, bu yönde çalışmalar başlattıklarını da ifade etti.

Dinçyürek, “Lefkoşa Dr. Burhan Nablbantoğlu'nda yapılan göz ameliyatlarının Mağusa'da yapılması için son aşamaya geldik. ihalesi bitmek üzere malzemelerin, ihalenin tamamlanıp hastaneye teslimini bekliyoruz. Mağusa Devlet Hastanesi içerisinde göz ameliyatları çok kısa süre sonra başlayacak.Mağusa Devlet Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakımı açmak için çalışıyoruz. Anjiyo ve kalp damar cerrahisi merkezi ve yoğun bakımın hayata geçmesi için ciddi şekilde çalışıyoruz” dedi.

Geçen hafta gerçekleşen ameliyat ile Parkinson hastaları özelinde sürecin daha sağlıklı işleyeceğini ifade eden Dinçyürek, uygun hasta gruplarında başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

Dinçyürek, “Geçen haftadan sonra bize birçok müracaat ulaştı. Uygun hasta gruplarının tespit edilip ameliyatlarının yapılmasını sağlayacağız” dedi. Sağlık Bakanı ayrıca, Lefkoşa ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde kulak burun boğaz servisindeki imkansızlıkların giderilmesi için de talimat verdiğini belirtti. Mağusa Devlet hastanesine üst düzey bir tomografi cihazı alınması için ihaleye çıktıklarını da söyleyen Dinçyürek, “Cengiz topel hastanesine de yeni bir tomografi cihazı kazandırmak üzereyiz” dedi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek konuşmasında, “Değişim ve dönüşümü birlikte yaşayacağız” vurgusu da yaptı.

Sağlık konusunda otomasyon sistemine geçiş için çaba sarf ettiklerini dile getiren Dinçyürek, ilaç takip sisteminde arzulanan noktanın, bütün ilaçların kayıt altına alınması olduğunu söyledi. 2024 bütçesinden kaynak yarattıklarını belirten Dinçyürek, “İlaç ve Eczacılık Dairesi için ihaleye çıkacağız ve tadilata gideceğiz. İlaçların çağdaş ve modern bir şekilde saklanması sağlanacak” dedi.

Onkoloji ile ilgili ilaç sıkıntısı olmadığını da dile getiren Sağlık Bakanı, ilaca erişimde, kişiye özel tedariğe izin verildiğini ve hastanın bunu talep etmesi durumunda ilaç tedariğinin zaman aldığını söyledi.

Ambulans sayısını artırmak için de ihaleye çıkıldığını belirten Dinçyürek, “Umarım bir teklif hazırlanır ve en iyi şartlarda en az 5 yeni ambulansı devlet bünyesine kazandırırız” dedi.