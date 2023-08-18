Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ve beraberlerindeki heyetlerin katıldığı toplantıda Bakan Dinçyürek’e sendika ve birliğin talepleri aktarıldı.

Birlik ve sendika başkanları Bakan Dinçyürek’in Sağlık Bakanı görevine gelmesi ardından nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini, her iki tarafın beklentileri ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda gerek sağlık çalışanları gerekse hastaların mutluluğu için bakanlığa destek olmaya hazır oldukları vurgulandı.

Bakan Dinçyürek, sağlığın bir takım işi olduğunu, sağlık çalışanları arasında hemşireler ve ebelerin büyük bir rol oynadığını, sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda çalışması ve hasta memnuniyeti adına ilgili paydaşlarla birlikte adımlar atılacağını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, önümüzdeki hafta meclisten geçmesi beklenen Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın başta hemşire kadroları olmak üzere birçok kadronun güncel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu, ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi teşkilat kadrolarının güncellenmesi için TSHD (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasında değişiklik çalışmalarının kısa sürede başlayacağını vurguladı.

Eksik ilaçlar ve sarf malzemelerin tedariki için bütçe imkânsızlıklarına rağmen hızlı çareler üretmek adına çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Dinçyürek, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile bu konuda verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Dinçyürek ayrıca başta 500 yataklı Lefkoşa hastanesi olmak üzere büyük projelerin hayata geçmesi için çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

İvedi olarak hayata geçirilecek çalışmalar ve yasal düzenlemelerle ilgili diyalog yolu ile ilerleyeceklerini belirten Bakan Dinçyürek, en kısa sürede toplum tarafından bu uygulamaların hissedileceğini söyledi.