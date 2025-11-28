İspanya'da Carlos III Sağlık Enstitüsü’nün 17–23 Kasım tarihlerini kapsayan verilerine göre, grip tanıları 100 bin kişi başına 112.2 vakaya yükseldi.

Grip salgınından en çok etkilenen grup 1–4 yaş arası çocuklar oldu. Bu yaş grubunda vaka sayısı 100 binde 428.5’e ulaşırken, okul çağındaki çocuklar ve bir yaş altı bebekler onları takip etti.

Uzmanlara göre kreş, okul ve benzeri yakın temas ortamları virüsün hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor. Çocuklar, hastalığı ev ortamına taşıyarak toplumdaki yayılımı artırıyor.