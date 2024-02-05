Güncel konuşmaların yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Filiz Besim “Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında Topa Dönen Yaşlı ve Hasta İnsanlarımız” konulu konuşma yaptı.

Yaşlı bakımının son yıllarda ülkede en çok konuşulan konulardan biri olduğunu dile getiren Besim, dünya nüfusunun yaşlandığını ifade ederek, dünya ve ülkedeki istatistiki bilgileri paylaştı.

Ülke nüfusunun yüzde 10’undan fazlasının yaşlı olduğunu ifade eden Besim, “Yaşlılarla ilgili güçlü sağlık politikaları üretmek zorundayız” dedi. Evde bakımın tam bir işkenceye döndüğüne işaret ederek, bu konuda hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdi. Hasta bakıcı eğitimiyle ilgili Sağlık Bakanlığına ciddi görev düştüğünü belirterek, “Üzülerek söylüyorum ki bu konuda sınıfta kaldık” diyen Besim, bunun ülkenin utanç tablosu olduğunu kaydetti.

"Huzurevi" ve "Yaşlı Bakım Evi"nin tanımını paylaşarak, aradaki farka dikkat çeken Filiz Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin dört dörtlük çalıştığını ancak sadece 60 tane yatağı olduğunu ifade etti. Çok büyük ihtiyaç nedeniyle hizmete sunulan Kalkanlı Yaşam Evi’nin şu an Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “topa” döndüğünü kaydeden Besim, 50’den fazla insanın orada bakım gördüğünü ifade etti. Besim, Sınırüstü Bakım Evi’nde ise herhangi bir hasta barındırılmadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının, yaşlı bakım evleri konusunda sorumlu olması gerektiğini söyleyen Filiz Besim, “Sağlık Bakanlığının kuma gömdüğü başını kaldırması gerekir" dedi. Besim, konuyla ilgili yasanın güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne yatırılması gereken hastalar konusunda “ahbap, çavuş” ilişkisiyle hareket edilmemesi gerektiğini belirten Besim, yaşlandıkça, sosyal güvenlik ve sağlık ihtiyaçlarının arttığına işaret etti. Evde bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini yineleyen Besim, bakanlığın, bu konuda ayrılmış sadece 3 tane hemşiresi olduğunu söyledi.

“Hastaneleri, bakıcı mafyasından kurtarmak zorundasınız” diyen Besim, hasta bakıcılığının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Besim, sosyal yardım alan insanların çok zor durumda olduğunu, bunun yasaya, kurallara bağlanması gerektiğini de belirtti.

Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Besim’i yanıtladığı konuşmasında, 24 yaşlıya bakacak şekilde kurulan Kalkanlı Yaşam Evi’nin şu an 52 yaşlı olduğunu belirtti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde, göreve geldiklerinden bu yana sivil toplum örgütleriyle istişare içerisinde var olan çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, yarından itibaren özel bir şirketin Kalkanlı Yaşam Evi’nde merkezi ısıtma kurulumuna başlayacağını söyledi.

Kalkanlı Yaşam Evi için KEİ destekli keşif bedeli 10,5 Milyon TL kaynak ayrıldığını ifade eden Gardiyanoğlu, çok ciddi bir proje çalışması yapıldığını ve Nisan ayında ihalesine çıkılacağını belirtti. Mevcut personelin sayısında artırıma gideceklerini de açıklayan Gardiyanoğlu, Güzelyurt ve Lefke halkına, Kalkanlı Yaşam Evi’ne verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Sadık Gardiyanoğlu, Sınırüstü Bakım Evi’nde iki yıldır sürdürülen tadilatla ilgili de bilgi vererek, çok az bir iş kaldığını söyledi. Orada bir yönetim oluşturulduğunu ve işletmesinin İskele Belediyesi’ne verileceğini dile getiren Gardiyanoğlu, belediyenin baakım evine ciddi bir personel katkısı vereceğini belirtti.

“Kalkanlı Yaşam Evi’nde soğuktan yaşlıların hayatını kaybettiği” yönündeki habere de değinen Gardiyanoğlu, böyle bir şey olmadığını söyledi. Sadık Gardiyanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatılması yönünde talimatı olduğunu ifade etti.

Dinçyürek

Sağlık Hakan Dinçyürek de, yaşlı bakımıyla ilgili sorunların ülkede uzun yıllardır var olduğunu dile getirerek, sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İhtiyacın çok fazla ancak bunu karşılayacak kapasitenin yetersiz olduğunu ifade eden Dinçyürek, sıkıntının ana bacaklarından bir tanesinin bu olduğunu kaydetti. Yeni Girne Akçiçek Hastanesi’nin 2024 yılı ortalarında hizmete gireceğine işaret eden Dinçyürek, eski hastane binasını, rehabilitasyon merkezine dönüştürme planları olduğunu açıkladı.

Dinçyürek, hasta yatırmada sıkıntı olduğunu doğrulayarak, Kalkanlı Yaşam Evi’ne hasta yatacaksa önce hastaneden geçtiğini ve tıbbi bakıma ihtiyacı varsa Kalkanlı Yaşam Evi’ne yatırılmadığını belirtti. Hakan Dinçyürek, bakanlık olarak Kalkanlı’ya sağlık alanında lojistik destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Tüm hastaların sağlığı bizim gailemizdir, gerekeni yapıyoruz, yapacağız” diyen Dinçyürek, daha üst kalitede sağlık hizmeti verebilme adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Besim’in yerinden sorusu üzerine Dinçyürek, “Tıbbi bakıma ihtiyacı olan herkes Sağlık Bakanlığı’nın şemsiyesi altındadır” diyerek, bunun üzerinden polemik yapılmaması gerektiğini belirtti.

Dipkarpaz-Yenierenköy’de evde bakım hizmeti için bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Dinçyürek, Kuzey Sahil Şeridinde başka bir belediyede evde bakım için proje yaptıklarını da açıkladı. Hakan Dinçyürek, Anavatan Türkiye ile birlikte paralel çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, eldeki imkânlarla mevcudun en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydederek, bir hafta içinde 103 tane yeni hemşirenin sağlık servislerine kazandırılmasını başardıklarını belirterek, birkaç gün içinde atamalarının yapılacağını açıkladı.

Her servisin hemşire talebi olduğunu dile getiren Hakan Dinçyürek, ülkenin çok fazla sağlık yatırımına ihtiyacı olduğunu belirterek, “2024 yılı içerisinde ne kadar çok sağlık çalışanını, sağlık servislerine kazandırabilirsek, hastalarımıza verdiğimiz hizmet rahatlayacak ve mevcut sağlık çalışanlarının da çalışma ortamı, huzuru daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, “İhtiyacımız çok, dünya, teknoloji gelişiyor. İnsanımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Görevimiz bunu hayata geçirmek” dedi.