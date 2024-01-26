Dinçyürek, ülkemizde ilk kez İlaç ve Eczacılık Dairesi başkanlığında ve Polis Genel Müdürlüğü denetiminde son kullanım tarihleri geçmiş geriye dönük tüm yeşil reçeteye tabi ilaçların eczane ve depolardan tutanakla teslim alındığını, başta Polis Genel Müdürlüğü denetiminde, İlaç ve Eczacılık Dairesi kontrolünde imha edildiğini açıkladı.

Bundan böyle düzenli olarak tüm süresi geçmiş yeşil reçeteye tabi ilaçların toplanma ve imhasının devletin denetiminde devam edileceğini dile getiren Dinçyürek, bu süre zarfında tüm masrafların Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenildiğini vurguladı.

Bakan Dinçyürek, ülkemizde Çevre Dairesi tarafından izinlendirilmiş tek tesis olan Gürdağ Ltd. ile özel imha koşulları ile uygulamanın yapıldığını ifade etti .