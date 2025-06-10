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Hastane içi rotasyonların hastane başhekimi ve baş hemşiresi tarafından yapıldığını dile getiren Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yapılan değişikliğin tamamen yasal olduğunun altını çizdi.

‘Bizi faşizan baskı ile suçlayanlar kendi geçmişlerine baksınlar’ diyen Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın CTP’de olduğu 2004,2005 ve 2018 yıllarından bazı örnekler vererek, dönemin Sağlık Bakanları’nın görev değişimlerinde yasal olmayan yollara başvurduklarını anlattı.

Dinçyürek: Kit ihalesi mercek altında

Laboratuvar kit ihalesinin mercek altında olduğunu ve araştırıldığını dile getiren Dünçyürek, ilgili taraflardan yazılı ve sözlü ifadeler aldıklarını belirterek, konunun gerektiği takdirde Merkezi İhale Komisyonu, Hukuk Dairesi ve Başsavcılık ile de görüşüleceğini söyledi. “İhaleyi alan firmanın eksikleri var, sürdürülebilir değil” diyen Dinçyürek, “Biz devleti koruyoruz, vatandaşın hakkını parasını koruyoruz” diye konuştu.