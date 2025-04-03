Alithia ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın büyük bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve Rum hükümetinin biran önce önlem alması gerektiğini söyledi.

Dimitru, su sorununun bir ulusal güvenlik sorununa dönüştüğünü ve Ulusal Konsey’in biran önce toplanması gerektiğini belirterek, “Bu vurdumduymazlık devam ederse şu stratejik çıkmazla karşı karşıya kalacağız: Ya susayacağız ya da Türkiye’ye bağlı kalacağız” şeklinde konuştu.

Gazete, Dimitriu’nun çağrısına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten yanıt gelmezken, Tarım Bakanı Maria Panayotu ise açıklamasında su sorunu yerine hükümetin gelecek yıllardaki planlarından bahsettiğini yazdı.

Yaz aylarında yaşanacak olası su kesintilerinden endişe duyan otelcilerin birer küçük su arıtma tesisi kurması düşüncesinin ise turizm sezonunun başlamasından dolayı olası görülmediğini aktardı.

-Tarım Bakanı Panayotu su sorununa çözüm için Abu Dabi’de

Fileleftheros gazetesi ise “Su sorununa Abu Dabi Aracılığıyla Çözümler” başlıklı haberinde, üst üste üçüncü yıl kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalan Güney Kıbrıs’ın Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun ise çözüm çabaları çerçevesinde dün Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gittiğini yazdı.

Gazete, Panayotu’nun BAE Ulusal Enerji Şirketi’yle (TAQA) mobil deniz suyu artıma birimlerinin Güney Kıbrıs’a yerleştirilmesi konusunu görüşeceğini aktardı.