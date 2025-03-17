Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, tartışmalara neden olan disiplin tüzüğündeki değişikliğe yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, her yıl bu konuda talepler geldiğini belirterek, bu konunun artık bir noktaya bağlanması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, tüzük değişikliğinin Atatürkçü düşünce ile laikliğe karşı olmadığını vurgulayarak, bu yönde eleştirilerin maksatlı olduğunu kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, düzenlemeye ilişkin şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi için tüzük değişikliğini Bakanlar Kurulu’na götüreceğini söyledi.