Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze’den tahliye edilen KKTC vatandaşlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, “İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasıyla birlikte, kalıcı veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ailelerinin bölgeden güvenli tahliyesi için devam eden çalışmalarımız çerçevesinde, 18 Kasım 2023 tarihinde, Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a tahliye edilen toplam 7 KKTC vatandaşı, Kahire üzerinden dün İstanbul’a ulaşmıştır” hatırlatması yapıldı.

Açıklamada, “19 Kasım 2023 tarihinde ise Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a tahliye edilen toplam 27 KKTC vatandaşının bu akşam Kahire üzerinden İstanbul’a ulaşması beklenmektedir” denildi.

Açıklamada, “Çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızdan geriye kalanların, güvenli bir şekilde ve en kısa sürede bölgeden tahliye edilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti makamları ile koordinasyon ve iş birliğimiz devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.