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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır 'ın Çüngüş ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Deprem in, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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