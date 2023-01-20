TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri konu alacak.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı. Serenay Sarıkaya ile 'Aile' dizisinin çekimlerini gerçekleştiren Tatlıtuğ'un rahatsızlandığı belirtildi.

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