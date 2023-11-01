Antalya’da falezlerde bulunan ceset, 1 haftadır kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Aylin Kaya’ya ait olduğu belirlendi.
Olay, 30 Ekim saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi.
30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. İnceleme sonrası ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AİLE DNA ÖRNEĞİ VERDİ
Soruşturma kapsamında, 25 Ekim’de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya’nın ailesi de Adli Tıp Kurumu’na davet edildi.
Kimlik tespiti için dün sabah saatlerinde kuruma giden Natalya ve Suat Kaya, DNA örneği verdi.
DNA testi sonucunda ölü bulunan gencin Aylin Kaya olduğu belirlendi.
Kaya’nın annesi, babası ve yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi.
Natalya Kaya, eşi ve yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Kaya, evrakı imzaladıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü.