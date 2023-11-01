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Natalya Kaya, eşi ve yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Kaya, evrakı imzaladıktan sonra uzun süre gözyaşı döktü.

Kaya’nın annesi, babası ve yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

DNA testi sonucunda ölü bulunan gencin Aylin Kaya olduğu belirlendi.

Kimlik tespiti için dün sabah saatlerinde kuruma giden Natalya ve Suat Kaya, DNA örneği verdi.

Soruşturma kapsamında, 25 Ekim’de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Aylin Kaya’nın ailesi de Adli Tıp Kurumu’na davet edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. İnceleme sonrası ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalıkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Antalya’da falezlerde bulunan ceset, 1 haftadır kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Aylin Kaya’ya ait olduğu belirlendi.

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