Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Olimpizm Günü dolayısıyla KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından düzenlenen Olimpiyat Evi’nin tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

MOK Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulunu, olimpizm ruhunu yaşatmak ve güçlendirmek için yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, tanıtımı yapılan Olimpiyat Evi’nin mimarı Tunç Adanır’a teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gençlerin geleceği ve uluslararası temsiliyet amacıyla yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Tatar, ülkede 32 spor federasyonu olmasına ve sporun önemsenmesine rağmen ambargolar nedeniyle uluslararası temas konusunda motivasyonun kısıtlandığını ancak kişisel girişimler ve devletin mücadelesiyle faaliyetlerin sürdürüldüğünü vurguladı.

Atlet Buse Savaşkan’ın geçen yıl Fransa’da gerçekleştiren olimpiyatlarda Türkiye Cumhuriyeti adına yarışmasının Kıbrıs Türkü için son derece önemli olduğunu söyleyen Tatar, bunun yanında birçok sporcunun bireysel olarak ülkesini temsil etmek için yarışmalarda yer aldığını ve devletin destek olduğunu kaydetti.

“Ortak mücadelemiz direnmek, pes etmemek, dünya kamuoyuna gençlere yapılan haksızlığın kabul edilemez olduğunu haykırmaktır.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin ülkesini temsil etmek için çalıştığını kaydetti.

Haksız ambargolara rağmen spor yazarları, antrenörler ve sporcularla olimpizm ruhunu yaşatmak için mücadele verildiğini anlatan Tatar, çalışmaların süreceğini aktardı.

MOK eski başkanı Dursun Koç ve ekibine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Orçun Kamalı’nın bayrağı devraldığını ve ileriye götüreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yanında yapımı devam eden doğa parkında; basketbol, futbol, voleybol, tenis kortları, kütüphane, yürüyüş ve bisiklet yollarını bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz’da kısmi açılışının yapılacağı parkta, Lefkoşa ve KKTC’ye gençlerin spor yapmasına imkan sağlanacak büyük bir eser kazandırılacağını vurguladı.

Sporda alt yapının önemine işaret eden Tatar, devletin imkanları doğrultusunda desteklerini sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Sporda altyapının güçlendirilmesi için kulüplerin gayretleri ve federasyonların çalışmalarıyla belli bir noktaya gelindiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, devletin en üst düzeyindeki makamların ve tüm sporun paydaşlarının sporun gelişmesi için üzerilerine düşen görevi yapması gerektiğini ifade etti.