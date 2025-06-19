Türkiye MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, TSK'nın, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak için ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

“Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı”nın bugün sona ereceğini bildiren Aktürk, şöyle devam etti:

"23-27 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, 23-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da Barış Muhafızı-2025 ile 23 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Anadolu-2025 Özel Kuvvetler tatbikatlarının, 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımızın fiili, Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya'nın gözlemci statüsünde katılacağı, hava unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Konya'da Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nin icra edilmesi planlanmaktadır."