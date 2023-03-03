Adem U.'nun “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapisle ceza landırılması istendi.

Kaza da Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolünü kaybeden sürücünün önce yol kenarında bulunan taksiye, ardından Buğra Kaan Yücebaş ve annesi Nurcan Yücebaş'a çarptığı belirtildi.

İstanbul 'un Ataşehir ilçesinde 13 Ekim 2022 tarihinde kaldırımda bekleyen 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ehliyetsiz kamyonet sürücüsü Adem U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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