Tüm Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından bağış yapmak isteyen pek çok vatandaş oldu ancak dolandırıcılar depremi fırsat bildi.

Sahte internet siteleri üzerinden bağışçıları kandırmak isteyen dolandırıcılar kimlik ve banka bilgilerini alarak bağışçıları dolandırmaya çalışıyor. Peki bağış yapmak isterken nelere dikkat edilmeli, siber güvenlik uzmanlarının uyarıları neler?

Dolandırıcılar depremi fırsat bildip AFAD adıyla sahte bağış siteleri kurup bağış paralarını çalmaya çalıştı.

Dolandırıcılar, arama motorlarında başta AFAD olmak üzere bazı STK'ların sahte adreslerini liste başında gösterdi.

Siteye giren vatandaşlar bağış yapmak için linklere tıkladığında dolandırılma riskiyle karşılaştı.

Durum farkedilince siber suçlar ekipleri müdahale etti bu siteler internetten kaldırıldı.