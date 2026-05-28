Siyasi ve iç karışıklıkların sürdüğü ABD'de yeni bir tartışma konusu daha gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 250’nci kuruluş yıl dönümü için kendi portresinin yer aldığı 250 dolarlık banknot bastırmak için hazırlıklara başladı.

SADECE HAYATINI KAYBETMİŞ KİŞİLERİN PORTRELERİ BASILABİLİR

Federal yasalara göre ABD banknotlarında yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin portreleri yer alabilecek şekilde hazırlandı.

Ancak Trump yönetimi, bu yasayı aşmak için Hazine Basım Bürosu üzerinde siyasi baskı kurarak bu yasayı delmek için adımlar atmaya başladı.

TRUMP’I DİNLEMEDİ GÖREVİNDEN ALINDI

Yakın bir tarihte Hazine Basım Bürosu müdürü, Trump yönetimine kendi portresinin olduğu bir paranın basılmasının yasal olmadığını söylemesi üzerine görevinden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırılan büro müdürü yerine atanan yeni yetkililer, Donald Trump portreli banknot basması konusunda zorlanarak ilk Trump banknotları örnekleri alındı.

150 YILI AŞKIN SÜRE SONRA BİR İLK OLACAK

Donald Trump banknotlarının gerçekleşmesi halinde, 150 yılı aşkın süredir ilk kez yaşayan bir kişinin portresi ABD para biriminde yer almış olacak.

Trump'ın 250 dolarlık banknotta yer almasına izin verecek yasa tasarısı Kongre’de beklemeye devam ederken, Hazine Bakanlığı tartışmalı bir ilke daha imza attı.

AMERİKAN TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Hazine Bürosu çalışanları, şu anda Amerikan tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın imzasını taşıyan 100 dolarlık banknotların Washington'da basıldığını doğruladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz ay Kongre onayı gerektirmeyen bir adım atmıştı.

Bakanlık, yıl dönümünü kutlamak amacıyla üzerinde Trump'ın portresi ve imzası bulunan yeni pasaportlar basmaya başlayacağını duyurmuştu.