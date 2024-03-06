Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 34,20 liradan alınan euro 34,75 liradan satılıyor. 40,00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 40,65 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 31,50 liradan alınıp, 32,05 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 34,20 liradan alınan euro 34,75 liradan satılıyor. 40,00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 40,65 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 31,50 liradan alınıp, 32,05 liradan satılıyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P