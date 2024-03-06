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Dolar ise 31,50 liradan alınıp, 32,05 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 34,20 liradan alınan euro 34,75 liradan satılıyor. 40,00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 40,65 lira olarak belirlendi.

TC Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

TC Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

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