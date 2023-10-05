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Sabah saat 08.00 itibariyle euro /TL 28,92 liradan, sterlin ise 33.44 liradan işlem görüyor.

5Ekim 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 27.58 lira seviyesinde başladı.

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