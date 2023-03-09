Dolar ise 18,94 liradan alınıp, 18,98 liradan satılıyor.

Maliye Bakanı Şan: Türkiye’den para gelmezse açığımız 8 milyar TL

Maliye Bakanı Şan: Türkiye’den para gelmezse açığımız 8 milyar TL

Serbest piyasa da, saat 08.30 itibarıyla 20,00 liradan alınan euro , 20,04 liradan satılıyor. 22,48 liradan alınan sterlin in satış fiyatı da 22,52 lira olarak belirlendi.

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