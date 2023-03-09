Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 20,00 liradan alınan euro, 20,04 liradan satılıyor. 22,48 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 22,52 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 18,94 liradan alınıp, 18,98 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 20,00 liradan alınan euro, 20,04 liradan satılıyor. 22,48 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 22,52 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 18,94 liradan alınıp, 18,98 liradan satılıyor.
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