28 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 27.50 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 09.16 itibariyle euro/TL 29.00 liradan, sterlin ise 33.45 liradan işlem görüyor.
28 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 27.50 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 09.16 itibariyle euro/TL 29.00 liradan, sterlin ise 33.45 liradan işlem görüyor.
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