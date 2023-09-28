Brent petrol fiyatlarında son durum... Brent petrol fiyatlarında son durum...

28 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre;  dolar güne 27.50 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 09.16 itibariyle euro/TL 29.00 liradan, sterlin ise 33.45 liradan işlem görüyor.