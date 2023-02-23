Sterlin ise 22,79 liradan alınıp, 22,83 liradan satılıyor.

Döviz güne nasıl başladı? 22 ŞUBAT 2023

Döviz güne nasıl başladı? 22 ŞUBAT 2023

Serbest piyasada 18,87 liradan alınan dolar 18,91 liradan satılıyor. 20,05 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,09 lira olarak belirlendi.

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