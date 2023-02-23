Serbest piyasada 18,87 liradan alınan dolar 18,91 liradan satılıyor. 20,05 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,09 lira olarak belirlendi.

Döviz güne nasıl başladı? 22 ŞUBAT 2023 Döviz güne nasıl başladı? 22 ŞUBAT 2023

Sterlin ise 22,79 liradan alınıp, 22,83 liradan satılıyor.